In Italia, alcune questioni di politica estera sono di competenza esclusiva del Parlamento, che decide attraverso le leggi e i trattati internazionali ratificati. La Costituzione stabilisce che le decisioni relative a queste materie siano prese dai rappresentanti eletti dal popolo, senza prevedere un referendum popolare su temi come i trattati internazionali o le leggi di bilancio legate alla politica estera.

C’è un referendum che non si farà mai: sulla politica estera dell’Italia. La Costituzione (saggiamente) ha previsto che siano soltanto i deputati e i senatori scelti dal popolo a valutare e decidere su certe materie come ad esempio trattati internazionali e leggi di bilancio. Per sottrarle a stati d’animo momentanei e far sì che le scelte siano ben ponderate dopo un approfondito dibattito. E tuttavia il referendum appena svolto ha mostrato ancora una volta l’estrema capacità dei cittadini di cogliere il nocciolo di temi, che toccano equilibri profondi della società e dello Stato. Sarebbe bene che di questa lucidità le forze politiche... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se ci fosse un referendum sulla politica estera, gli italiani saprebbero come votare

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