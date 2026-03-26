La burocrazia nelle università italiane rappresenta un peso considerevole, mentre negli atenei statunitensi l’amministrazione è molto più snella e i docenti non sono soggetti a controlli così stringenti sulle proprie attività. La differenza tra i due sistemi è evidente, ma in Italia la questione sembra non ricevere l’attenzione desiderata da parte delle autorità politiche.

L'università di massa non democratizza il sapere. Alimenta la mediocrità Salvate il classico! Studenti in calo, liceo a picco: una tragedia, perché è la miglior scuola del mondo La burocrazia delle università americane è diversa dalla nostra. L’amministrazione è ridotta all’osso e i professori non devono rendicontare in modo micragnoso ogni attività o iniziativa, come invece accade in Italia. Da noi le università contano in media il 40 per cento di personale tecnico-amministrativo. Nei campus degli Stati Uniti la quota di non docenti è spesso ancora più alta, ma consiste in gran parte di coordinatori per la diversità, l’equità e l’inclusione (“Dei”), psicologi per gli studenti, responsabili per la sostenibilità ambientale e figure simili. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La burocrazia strangola gli atenei italiani, ma alla politica pare non interessi

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