Gli ippopotami di Escobar saranno abbattuti | la decisione del governo colombiano

Il governo colombiano ha deciso di abbattere alcuni ippopotami discendenti degli esemplari importati da Pablo Escobar. La misura riguarda un gruppo di questi animali considerati invasivi, che si sono riprodotti nel tempo e rappresentano una sfida per l’ecosistema locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e prevede un abbattimento selettivo, senza altre specifiche sul numero di esemplari coinvolti.

Autorizzato in Colombia l’abbattimento selettivo di alcuni ippopotami discendenti degli esemplari importati da Pablo Escobar e diventati una vera e propria specie invasiva. Il piano mira a contenere la crescita della popolazione e i danni agli ecosistemi, dopo il fallimento delle sterilizzazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Gli ippopotami di Pablo Escobar

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