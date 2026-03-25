Chirurgia oncologica a Tivoli | l’innovazione mini-invasiva che cambia la vita ai pazienti

All’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, è stato rafforzato il reparto di Chirurgia Generale e d’Urgenza con l’introduzione di tecniche chirurgiche mini-invasive dedicate al trattamento dei tumori. Questa innovazione mira a ridurre i tempi di recupero e le complicazioni post-operatorie, offrendo ai pazienti un percorso di cura più rapido e meno invasivo. L’intervento si inserisce in un progetto volto a migliorare le prestazioni dell’ospedale in ambito oncologico.

Cosa: Potenziamento della Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Ospedale San Giovanni Evangelista (ASL Roma 5) con focus su tecniche mini-invasive. Dove e Quando: Ospedale di Tivoli, risultati riferiti ai primi cinque mesi di attività della nuova direzione. Perché: Introduzione di procedure all’avanguardia come la tecnica TAMIS per tumori del retto, che evita incisioni esterne e colostomia. L’eccellenza sanitaria non passa solo per i grandi hub metropolitani, ma si radica sempre più saldamente in realtà territoriali capaci di rinnovarsi profondamente. È il caso dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dove l’Unità di Chirurgia Generale e d’Urgenza, sotto la guida del Dott. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Chirurgia oncologica a Tivoli: l’innovazione mini-invasiva che cambia la vita ai pazienti Articoli correlati 20 anni di incubo: fine con chirurgia mini-invasivaUna paziente di 63 anni, identificata con il nome di fantasia Laura, ha superato un ventennio di sofferenza polmonare grazie a un intervento... Leggi anche: Chirurgia oncologica di punta all’Ospedale di Tivoli