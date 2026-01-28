Il progetto di Dijana Pavlovi? tra gioielli rituali e moda circolare presentato a Fashion Beyond Waste di ZeroW durante la Berlin Fashion Week

Durante la Berlin Fashion Week, ZeroW ha presentato il progetto di Dijana Pavlovi?, un mix di gioielli, rituali e moda circolare. La designer ha portato in passerella pezzi ispirati a usanze e tradizioni, come il filo rosso al polso contro il malocchio o le piante sotto il materasso per proteggere il sonno. Tra gli accorgimenti popolari, c’è anche l’acqua versata dietro la schiena prima di un esame o le frasi sussurrate sulla fronte per evitare i sogni brutti. Un modo originale di unire

«I l filo rosso al polso contro il malocchio, le piante sotto il materasso per proteggere il sonno, l'acqua buttata dietro la schiena prima di un esame, sputacchi, le frasi sussurrate sulla fronte per non fare brutti sogni». A parlare è Dijana Pavlovi?, attrice, artigiana e attivista rom, e quelli che descrive sono i suoi ricordi di infanzia. Memorie che custodiscono antichi saperi, credenze e rituali che appartengono alla cultura rom. « A un certo punto ho sentito il desiderio di trasformare tutto in forma ». Così nasce Luludì: 117 Talismani: una serie di talismani, gioielli e installazioni sospese tra corpo, memoria e rituale.

