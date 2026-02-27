Durante la Milano Fashion Week Women’s Collection FallWinter 2026–2027, Bonaveri ha partecipato come partner culturale, sostenendo il talento emergente e la moda responsabile. La partecipazione sottolinea l’impegno dell’azienda nel promuovere creatività contemporanea, responsabilità e innovazione nel settore della moda. La manifestazione si svolge nella città italiana e vede la presenza di numerosi designer e marchi del settore.

Sostenere la moda, per Bonaveri, significa contribuire concretamente alla sua evoluzione: mettere a disposizione competenze, strumenti e visione. Un approccio che l’azienda porta avanti da oltre settant’anni, dialogando con stilisti, maison e istituzioni e offrendo manichini e busti sartoriali pensati non come semplici supporti espositivi, ma come dispositivi narrativi capaci di valorizzare identità, ricerca e costruzione del capo. Per l’edizione FW 2026–27, Bonaveri ha fornito i manichini per il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana, inaugurato il 24 febbraio presso Palazzo Morando. Uno spazio diventato punto di riferimento internazionale per il confronto tra nuove visioni e per la visibilità dei talenti emergenti, quest’anno dedicato ai progetti Future Threads: Italy’s New Wave e New Gen, New Ethos. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - FW 2026–27: Bonaveri sostiene il talento emergente e la moda responsabile alla Milano Fashion Week

