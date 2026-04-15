La Camera ha approvato una mozione per concedere l'immunità all'ex capo di gabinetto di un ministero. La decisione segue un dibattito acceso e diverse dichiarazioni da parte dei parlamentari. La questione riguarda una possibile inchiesta giudiziaria che coinvolge la figura in questione. La proposta sarà ora valutata dalle autorità competenti prima di eventuali atti successivi.

La Camera ha votato per tentare di dare l'immunità all'ex capa di gabinetto del ministero della Giustizia, indagata per il caso Almasri Ieri la Camera dei deputati ha votato per tentare di estendere l’immunità di cui godono i ministri all’ex capa di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, e impedire così che vadano avanti alcune accuse della procura di Roma nei suoi confronti relative al caso di Almasri, il generale libico accusato di crimini contro l’umanità e nonostante questo liberato dall’Italia a gennaio del 2025. Sarebbe un fatto inedito, visto che Bartolozzi, da capa di gabinetto, non faceva formalmente parte del governo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Giusi Bartolozzi è già in mezzo a nuove polemiche

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