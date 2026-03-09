Giusi Bartolozzi | Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura è un plotone d' esecuzione

Giusi Bartolozzi invita gli elettori a votare sì, affermando che in questo modo si eliminerebbe la magistratura, che definisce come un “plotone d'esecuzione”. La sua dichiarazione si concentra sulla convinzione che il sistema giudiziario sia pilotato e che la vittoria del sì porterebbe a una drastica riduzione delle sue funzioni. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto pubblico e sono state riportate dai media.

La capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuta durante una trasmissione dell'emittente siciliana Telecolor. Le opposizioni: "Si dimetta" "Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è pilot.sono plotoni di esecuzione. Plotoni di esecuzione". Parole di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Le dichiarazioni della funzionaria riaccendono inevitabilmente lo scontro politico sul referendum sulla giustizia. Le opposizioni chiedono le sue dimissioni. Le parole shock sono state pronunciate da Bartolozzi durante un suo intervento in una trasmissione dell'emittente siciliana Telecolor, andata in onda il 7 marzo. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Giusi Bartolozzi capo di gabinetto di Nordio nella bufera, "votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura"“Votate Sì, così ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione“, lo ha detto senza mezze misure Giusi Bartolozzi, capo di... «Votate sì, così ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione»Lo ha detto Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministero della Giustizia, durante un dibattito televisivo sul referendum sulla magistratura «Il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giusi Bartolozzi Temi più discussi: Bartolozzi verso il processo per le bugie su Almasri. Nordio: Perplesso sui tempi; Chiusura indagini per Bartolozzi, Nordio: 'La tempistica dei magistrati mi lascia perplesso'; Caso Bartolozzi e referendum, Delmastro: Strano tempismo, si poteva aspettare un mese. La sinistra arruola Falcone e Borsellino, pagina blasfema; Sono serena, vado avanti. Lo sfogo della zarina nel fortino di via Arenula. Bartolozzi, 'votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura'(ANSA) - ROMA, 09 MAR - 'Giusi Bartolozzi, capa di Gabinetto del ministro Nordio, lo ammette senza mezzi termini: il loro obiettivo è togliere ... notizie.tiscali.it Giusi Bartolozzi capo di gabinetto di Nordio nella bufera, votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistraturaReferendum giustizia, la frase choc di Giusi Bartolozzi sul Sì per togliersi di mezzo la magistratura. Le opposizioni: Superato il limite ... virgilio.it Al dibattito televisivo c'era anche Ilaria Cucchi, che ha diffuso le immagini sui social. Gli interventi di Giusi Bartolozzi, già indagata per il caso Almasri. La reazione delle opposizioni e come ha provato poi a difendersi - facebook.com facebook Le parole di Giusi Bartolozzi sono sbagliate e totalmente inaccettabili. Dire “votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura” significa avvelenare il dibattito pubblico e mancare di rispetto a chi ogni giorno serve lo Stato. Io difendo le ragioni del Sì, ma non contr x.com