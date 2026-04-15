A Faenza, nel cuore di Sant’Agata sul Santerno, una donna ha aperto un nuovo negozio nel territorio colpito dall’alluvione. La sua attività, che vende beni di prima necessità, rappresenta un segno di ripresa per la comunità. Tra i cantieri di ricostruzione, la nuova apertura porta anche un senso di rinascita e speranza per i residenti. La donna ha dichiarato di sentirsi rinata grazie a questo gesto e al ritorno alla normalità.

Faenza (Ravenna), 15 aprile 2026 – Nel cuore ferito ma pulsante di Sant’Agata sul Santerno, tra i cantieri di una ricostruzione che non si ferma, c’è una saracinesca che si è alzata per portare non solo beni di prima necessità, ma soprattutto luce e colore. In piazza Garibaldi 2 ha inaugurato ‘L’angolo del Market di Giusy’, una sfida che sa di riscatto e di amore per un territorio che ha sofferto troppo. Dietro al bancone c’è Giuseppina Manfredonia, cinquant’anni, originaria di Mordano, nell’Imolese, che ha deciso di scommettere sul futuro di questo borgo proprio quando tutto sembrava perduto. Il legame di Giusy con Sant’Agata. “ Il mio legame con Sant’Agata è nato in un momento drammatico – racconta Giuseppina, ricordando i mesi trascorsi qui con la sua precedente impresa di pulizie –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giuseppina apre il suo market: “Dall’alluvione ho Sant’Agata nel cuore. Ora mi sento rinata: ecco perché”

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