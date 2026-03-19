Sant’Agata de’ Goti iCare apre le porte del suo mondo con un evento primaverile

Domenica 22 marzo, a Sant’Agata de’ Goti, la cooperativa sociale iCare organizza un evento primaverile aperto al pubblico. Durante la giornata, verranno presentati laboratori di pasticceria e attività correlate rivolte ai partecipanti. L’evento si svolge presso la sede della cooperativa e prevede dimostrazioni pratiche e momenti di confronto tra i presenti. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.

La cooperativa sociale di comunità iCare presenta il suo mondo a Sant’Agata de’ Goti (BN) con una vetrina promozionale che unisce le sue quattro progettualità. L’evento si terrà domenica 22 marzo dalle ore 10 alle ore 13 presso la Chiesa del Carmine, uno dei tesori custoditi dal MILA – Museo itinerante dei Luoghi Alfonsiani, che fa da ingresso al Museo Diocesano. In questa prima domenica di primavera, tra le ultime spruzzate di neve sui picchi delle montagne circostanti, iCare allestirà uno spazio dedicato alla promozione e vendita dei suoi prodotti. Saranno presenti le squisite colombe artigianali del laboratorio di pasticceria sociale DolceMente, gli oggetti realizzati dal Laboratorio di Sartoria Sociale RiCUCE e i gadget del Laboratorio di Ceramica. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sant’Agata de’ Goti, iCare apre le porte del suo mondo con un evento primaverile Articoli correlati Referendum sulla giustizia, a Sant’Agata de’ Goti incontro pubblico “Le ragioni del Sì”L’iniziativa sarà moderata da Guido Cioffi, presidente del Comitato cittadini per il Sì di Sant’Agata de’ Goti. Referendum sulla giustizia: a Sant’Agata de’ Goti l’incontro pubblico “Le ragioni del Sì”A Sant’Agata de’ Goti incontro pubblico sul referendum sulla giustizia con esponenti di Forza Italia e dei comitati per il Sì Si terrà giovedì 12... Una raccolta di contenuti su Sant'Agata de' Goti iCare apre le porte... Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, a Sant’Agata de’ Goti incontro pubblico Le ragioni del Sì; Rubarono costosissimi farmaci salvavita nell'ospedale di Sant'Agata de' Goti: fermato uno dei presunti autori; Diocesi: Cerreto Sannita, il laboratorio di pasticceria sociale DolceMente lancia la produzione 2026 di colombe artigianali e uova di cioccolato; Furto di farmaci oncologici all’ospedale di Sant’Agata de’ Goti: fermato un uomo. Sanità, Errico (FI): Un milione di euro per riattivare h24 il pronto soccorso di Sant’Agata de’ GotiUn intervento organico per rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza e colmare la cronica carenza di personale sanitario nelle aree interne della Campania. È questa la sintesi dei due emendamenti pres ... tvsette.net Sant’Agata de’ Goti – Valentino all’attacco: Dissesto idrogeologico e infrastrutture, anni senza programmazioneSi accende il dibattito politico a Sant’Agata de’ Goti al tramonto della consiliatura. A lanciare l'affondo è Carmine Valentino, consigliere comunale di opposizione, che attraverso i propri canali soc ... ilsannioquotidiano.it Attimi di vita nel borgo di Sant’Agata de Goti, uno dei più belli della provincia di #Benevento - facebook.com facebook