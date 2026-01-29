Leonardo Maria Del Vecchio loda Giorgia Meloni e il suo governo se ho investito è perché mi sento al sicuro

Leonardo Maria Del Vecchio spiega perché ha scelto di investire nell’editoria. Dice di averlo fatto perché si sente al sicuro con il governo Meloni, che considera stabile e affidabile. Per lui, la sicurezza e la fiducia nel futuro sono fattori decisivi, e questa è la ragione principale della sua fiducia nel nuovo esecutivo.

Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica e presidente di LMDV Capital, entra ufficialmente nell’editoria con un grande investimento e, dice, grazie alla stabilità politica. Ospite da Otto e mezzo, Del Vecchio ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a investire nei giornali e ha espresso una valutazione positiva sull’operato del governo guidato da Giorgia Meloni. “Se ho investito è perchè mi sento al sicuro“, ha dichiarato. L’ingresso nell’editoria Intervistato da Lilli Gruber, Leonardo Maria Del Vecchio (indagato per un incidente in Ferrari) ha spiegato perché ha deciso di investire nell’editoria, un settore distante dal core business industriale della sua famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Leonardo Del Vecchio torna a parlare di politica e stampa durante un’intervista a Otto e mezzo.

