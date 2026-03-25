"Via Crux" di e con Giuseppe Cruciani per il prossimo spettacolo in programma al Teatro Lyrick di Assisi. L'appuntamento, che rientra nella stagione "Non c’è 2 senza. 5", è domenica 29 marzo alle 17. Scritto dallo stesso Cruciani e Sergio Bertolini, con il contributo di Francesco Borgonovo e Gilberto Penza, e prodotto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione, recita una nota, “lo show strappa il velo del conformismo per mettere in luce le contraddizioni del nostro tempo, le iperboli perbeniste e gli accanimenti dell’opinione pubblica contro lo sfortunato protagonista del giorno. Il tutto in pieno stile Cruciani: monologhi veloci e sferzanti, intrisi di irriverente sarcasmo e ironia oltraggiosa, perché per Cruciani il limite tra ciò che si può o non si può dire non esiste. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Al Teatro Lyrick di Assisi la “Via Crux” di Giuseppe Cruciani

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