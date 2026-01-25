Paura allo stadio | si sente male e sviene improvvisamente soccorso con il defibrillatore

Durante la partita Genoa-Bologna allo stadio Ferraris, un tifoso ha accusato un improvviso malore e si è accasciato a terra. Grazie all’intervento tempestivo del personale sanitario e all’uso del defibrillatore, la situazione è stata rapidamente gestita. Eventi di questo tipo evidenziano l’importanza di avere sistemi di emergenza efficienti negli impianti sportivi per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Momenti di paura allo stadio Ferraris nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio, poco dopo la partita Genoa-Bologna, quando un tifoso ha accusato un malore accasciandosi improvvisamente al suolo.È successo in gradinata sud dove un uomo di 66 anni è stato colpito da un arresto cardiaco.

