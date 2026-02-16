Il mondo underground di Torino piange Dj Dave Salvatore morto improvvisamente
Davide Salvatore, conosciuto come Dj Dave, è morto improvvisamente a 54 anni a Torino, lasciando senza parole amici e colleghi del mondo musicale underground. La sua scomparsa è avvenuta domenica 15 febbraio, dopo un giorno di festa tra i locali della città, dove aveva appena suonato il suo ultimo set.
Il mondo underground di Torino piange Davide Salvatore o, come era anche conosciuto, Dj Dave, storico e poliedrico artista della città che è morto improvvisamente a 54 anni nella giornata di ieri, domenica 15 febbraio 2026. Era conosciuto per essere co-fondatore e speaker di ToRadio, per le serate nella discoteca Supermarket, che proprio questo fine settimana ha chiuso definitivamente i battenti, oppure all'Hiroshima Mon Amour o al Blah Blah, per la carriera da esperto di musica e di dischi nei negozi Feltrinelli, Fnac e Rock & Folk e anche per essere il bassista della band Assist, anche questa da lui fondata nel 1991.🔗 Leggi su Torinotoday.it
