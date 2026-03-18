Giuntoli Roma l’ex direttore sportivo della Juventus è pronto per una nuova avventura? Tutte le novità

L’ex direttore sportivo della Juventus è stato recentemente associato alla Roma, suscitando interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Le voci indicano che potrebbe intraprendere una nuova esperienza professionale con il club capitolino. Al momento, non ci sono comunicati ufficiali, ma le indiscrezioni continuano a circolare nel mondo del calcio. La situazione resta da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Giuntoli Roma, l’ex dirigente della Juventus è pronto per una nuova avventura? Vediamo tutti gli aggiornamenti e come stanno davvero le cose. La Juve osserva a distanza l’evoluzione professionale di uno dei protagonisti della sua recente area tecnica. Cristiano Giuntoli si trova attualmente alla ricerca del progetto ideale per ricominciare dopo le esperienze vissute a Torino e Napoli. Il suo profilo resta uno dei più ambiti sul mercato internazionale, con diverse società che hanno iniziato a sondare il terreno per assicurarsi le sue prestazioni. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’ex direttore sportivo bianconero è stato recentemente avvistato a Londra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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