Campania | boom di fondi per cinema e spettacolo più risorse 2026

La Giunta regionale della Campania ha approvato il bilancio gestionale per il triennio 2026-2028, destinando più fondi alle attività legate al cinema e allo spettacolo dal vivo. Le risorse stanziate sono in aumento rispetto agli anni precedenti e saranno utilizzate per sostenere i settori culturali nella regione. La decisione interessa diverse iniziative e progetti legati al mondo dello spettacolo e del cinema.

La Giunta regionale ha approvato il bilancio gestionale per il periodo 2026-2028, stanziando risorse crescenti per sostenere i comparti dello spettacolo dal vivo e del cinema in Campania. La manovra economica prevede un incremento dei fondi destinati allo spettacolo dal vivo, che passeranno dai precedenti 15 milioni di euro a una cifra superiore ai 17 milioni, mentre per il settore audiovisivo, regolato dalla legge 302016, la dotazione salirà da 5 a 6 milioni di euro. Un investimento strategico per la coesione territoriale e lo sviluppo economico. Le nuove decisioni finanziarie, rilevate dall’Agis Campania, si muovono in una direzione opposta rispetto alla tendenza nazionale caratterizzata da frequenti tagli al settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: boom di fondi per cinema e spettacolo, più risorse 2026 Musei e biblioteche più accessibili. Un milione per Mar e Classense. Risorse anche per cinema e teatriLa bellezza è per tutti: il Ministero della Cultura ha diffuso il resoconto dei finanziamenti messi in campo per musei, teatri, cinema, aree... Regione, più risorse per le imprese agricole escluse dai ristori Agricat e fondi per la prevenzioneLa Regione mette a disposizione 28 milioni di euro e chiede che venga accolto nel disegno di legge Coltiva Italia un emendamento per l’utilizzo delle...