Roma | raid al liceo Righi scuola vandalizzata con scritte fasciste

Questa mattina gli studenti del liceo Righi di Roma si sono svegliati davanti a una scuola vandalizzata. Durante la notte qualcuno ha scritto frasi di ispirazione fascista e disegnato svastiche sui muri, danneggiando anche alcune aule. La scena ha sorpreso insegnanti e genitori, preoccupati per il gesto intimidatorio davanti a un istituto frequentato da tanti ragazzi. Le forze dell’ordine sono già sul posto per le indagini e cercare di capire chi abbia compiuto il raid.

Un raid notturno ha colpito il liceo Righi di Roma, dove nella notte sono comparse scritte di chiara ispirazione fascista e svastiche, e alcune aule sono state vandalizzate. In particolare, ignoti hanno imbrattato il muro della scuola con la frase “Righi Fascista, la scuola è nostra” e una svastica. Denuncia degli studenti di sinistra. Questa mattina, 9 febbraio, al liceo Righi, studenti, professori e collaboratori hanno trovato la sede succursale dell’istituto vandalizzata e resa inagibile per lo svolgimento delle lezioni. L’azione è stata rivendicata attraverso svastiche e scritte come “Il Righi è fascista”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

