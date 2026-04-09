Giugliano vandalizzato il teatro del Primo Circolo Didattico | secondo raid in poche settimane

Nella notte, il teatro del Primo Circolo Didattico di Piazza Gramsci a Giugliano è stato nuovamente danneggiato da un atto vandalico. Si tratta del secondo episodio in poche settimane, che ha causato danni alle strutture dell’edificio. La polizia sta indagando per identificare i responsabili. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle modalità dell’intervento né sui danni specifici subiti.

Atto vandalico nella notte al teatro del Primo Circolo Didattico di Piazza Gramsci, a Giugliano. Ignoti si sono introdotti all’interno della struttura scolastica, aprendo gli estintori e devastando la sala teatro, uno spazio dedicato alle attività culturali e ai progetti dei bambini e delle associazioni del territorio. Non si tratta di un caso isolato. Lo scorso 25 marzo, infatti, alcuni ragazzini avevano vandalizzato l’ex cinema Moderno di piazza Municipio. Non si esclude che dietro i due episodi possa esserci la stessa baby gang, ipotesi ora al vaglio. L’episodio ha suscitato forte indignazione nella comunità locale. La sala teatro rappresenta infatti un luogo simbolico, dove i più piccoli coltivano passioni, sogni e percorsi educativi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, vandalizzato il teatro del Primo Circolo Didattico: secondo raid in poche settimane “Senso civico e rispetto del territorio: una scelta di legalità”, l’evento a Giugliano al I Circolo DidatticoIeri, giovedì 12 marzo 2026, presso la Sala teatro del 1° Circolo Didattico di Piazza Gramsci a Giugliano in Campania, la scuola più vetusta della... Giugliano, visita dell’assessore regionale Morniroli al VII circolo didatticoVisita istituzionale al Settimo Circolo Didattico di Giugliano per l’assessore regionale alle Politiche sociali Andrea Morniroli.