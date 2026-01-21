Giugliano in Campania | Droga nelle mani di pusher insospettabili Carabinieri arrestano 41enne incensurato

A Giugliano in Campania, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni, incensurato, trovato in possesso di droga e strumenti per il confezionamento. L’intervento si è svolto tra Giugliano e Castel Volturno, evidenziando come anche soggetti apparentemente insospettabili possano essere coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto alle attività illecite sul territorio.

Blitz dei Carabinieri tra Giugliano e Castel Volturno: arrestato 41enne incensurato con droga e strumenti per il confezionamento. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania sono impegnati in una serie di operazioni antidroga su tutto il litorale. Nelle maglie dei controlli anche insospettabili. A finire in manette un 41enne incensurato di Giugliano in Campania. I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, un appartamento nella frazione di Varcaturo. Lì vengono rinvenuti e sequestrati un panetto di hashish di 40 grammi e una busta con all’interno altri 18 grammi della stessa sostanza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: Droga nelle mani di pusher insospettabili. Carabinieri arrestano 41enne incensurato Leggi anche: Napoli: 100 candelotti nell’auto. Dopo la droga anche i botti illegali passano nelle mani degli incensurati insospettabili? Carabinieri arrestano 25enne Leggi anche: Villaricca: Carabinieri arrestano pusher con droga e cellulari Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Giugliano in Campania. Emergenza criminalità giovanile. Carabinieri arrestano rapinatore 15enne; Varcaturo, villa in fiamme nel parco degli Oleandri: evacuate tre persone, pompieri sul posto; Giugliano in Campania. Emergenza criminalità giovanile. Arrestato rapinatore 15enne; Melito, armi da guerra e chili di droga: due arresti, scoperto anche arsenale in un box. Droga nascosta in casa al Green Village, in manette 41enne di GiuglianoI Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano sono impegnati in una serie di operazioni antidroga su tutto il litorale. internapoli.it Pusher insospettabile arrestato tra Giugliano e VarcaturoGiugliano: i Carabinieri intensificano l'offensiva contro il traffico di droga, con pusher insospettabili e incensurati. cronachedellacampania.it Presentazione del libro di Carlo Giardiello e di AIBM Stamani 20 gennaio presso l'IIS G. MINZONI di Giugliano e Qualiano, è tenuto l'incontro con i trainer AIBM Campania e in particolare c'è stata la presentazione del libro di Carlo Giardiello, Miscelazione It - facebook.com facebook

