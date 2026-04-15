Giucas Casella | tra illusioni Sicilia e calici di verità

Da iltempo.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nuova puntata di Beviamoci Su, il mago e illusionista si è aperto parlando della sua infanzia in Sicilia, condividendo ricordi di famiglia e tradizioni locali. Ha spiegato il suo percorso artistico e il rapporto con le illusioni, senza tralasciare dettagli sulla sua vita privata. Durante l'intervista, ha anche menzionato momenti significativi legati alle sue esperienze e alla sua terra natale.

C'è chi incanta con lo sguardo e chi conquista con i ricordi. Nella nuova puntata di Beviamoci Su, Giucas Casella si racconta senza filtri, tra aneddoti familiari, tradizioni e un legame indissolubile con la sua terra: la Sicilia. L'illusionista più iconico della televisione italiana abbandona per un momento i riflettori per sedersi a tavola e parlare di vino, casa e radici. Un racconto autentico che parte proprio dalla quotidianità: il rapporto con il vino tra le mura domestiche, dove il figlio – grande appassionato – ha sviluppato una sensibilità e una conoscenza che spesso ribaltano i ruoli. E così accade che Giucas, ospite a casa del figlio, porti con sé una bottiglia, salvo poi vederla “messa da parte” per lasciare spazio a etichette selezionate dalla cantina personale.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Giucas Casella: tra illusioni, Sicilia e calici di verità

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