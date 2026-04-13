Giucas Casella l’esorcismo la sepoltura e le 3000 Barbie | Io? Sono un mentalista

Giucas Casella si definisce un mentalista, spiegando di non fare illusioni ma di creare emozioni attraverso la mente. Recentemente ha parlato di alcuni episodi passati, tra cui un esorcismo, una sepoltura e l’acquisto di circa 3000 Barbie. Casella ha anche commentato il motivo per cui alcune persone lo hanno accusato di ciarlatano, attribuendo questa etichetta a una rivalità professionale con un’altra showgirl, che condusse programmi televisivi diversi.

Giucas Casella dice di essere «un mentalista. Non faccio illusioni ma creo emozioni con la mente». E chi l’ha definito ciarlatano, come Gabriella Carlucci, lo ha fatto perché «c’era una sana rivalità, eravamo competitivi: lei faceva Buona Domenica e io Domenica In con Mara Venier. Ogni settimana era una sfida tra Rai e Canale 5. Io la spuntavo sempre però, sia chiaro». Mentre su Gigi Sabani che lo chiamava figlio di paragnosta: «Gigi mi consacrò grazie alle sue imitazioni e al tormentone “solo quando lo dico io” che ancora porto nei miei spettacoli». Ciarlatano o artista, stregone o ipnotista. Dice di aver scoperto il suo potere «gin da bambino.🔗 Leggi su Open.online

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