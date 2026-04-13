Giucas Casella si definisce un mentalista e ha spesso parlato delle sue capacità di creare emozioni attraverso la mente. In alcune interviste ha spiegato di non voler essere classificato in categorie troppo ristrette, sottolineando il suo ruolo nel mondo dello spettacolo. Le sue affermazioni si concentrano sulla sua identità come mentalista e sul modo in cui utilizza le sue doti durante le esibizioni pubbliche.

Le parole del noto personaggio. Giucas Casella ha sempre respinto etichette troppo semplici, definendosi con chiarezza: «Io sono un mentalista. Non faccio illusioni ma creo emozioni con la mente». Ne parla, oggi, 13 aprile in un’intervista Corriere della Sera. Nel corso della sua carriera non sono mancate critiche e rivalità. Gabriella Carlucci lo definì un ciarlatano, ma lui ridimensiona l’episodio parlando di competizione televisiva: «C’era una sana rivalità, eravamo competitivi: lei faceva Buona Domenica e io Domenica In con Mara Venier. Ogni settimana era una sfida tra Rai e Canale 5. Io la spuntavo sempre però, sia chiaro». Fondamentale...🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giucas Casella, tra mistero e spettacolo: «Creo emozioni con la mente»

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