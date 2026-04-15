Giubbotto antiproiettile sparito agente a processo | Nerviano e Pogliano si costituiscono parte civile

Due Comuni della provincia di Milano hanno annunciato la costituzione di parte civile in un procedimento legale che riguarda la scomparsa di un giubbotto antiproiettile appartenente a un agente della polizia locale. L’agente coinvolto è stato messo sotto processo, mentre le autorità comunali intendono tutelare gli interessi del loro dipendente. La vicenda si sta sviluppando in ambito giudiziario e coinvolge diversi attori istituzionali.

Nerviano (Milano), 15 aprile 2026 – Un giubbotto antiproiettile sparito nel nulla, un agente della polizia locale sotto accusa e due Comuni pronti a portare la vicenda davanti a un giudice. Non è solo una storia di cronaca: è un caso che scuote un intero territorio e che ora si prepara ad approdare in tribunale, a Milano, dove è fissata l’udienza preliminare. Al centro dell’inchiesta c’è un agente in servizio al comando unico di Nerviano-Pogliano, formalmente inquadrato nel Comune di Pogliano Milanese. Secondo l’accusa, avrebbe sottratto la scorsa estate un giubbotto antiproiettile in dotazione, portandolo a casa. Un gesto che, se confermato, assume un peso ben più grave di una semplice irregolarità: si parla di peculato, uno dei reati più delicati quando a essere coinvolti sono pubblici ufficiali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giubbotto antiproiettile sparito, agente a processo: Nerviano e Pogliano si costituiscono parte civile Notizie correlate Leggi anche: Caporalato a Barcellona, 10 operai si costituiscono parte civile contro due imprenditori Leggi anche: Due pistole (rubate), un giubbotto antiproiettile e 900 grammi di fumo: arrestato un ragazzino