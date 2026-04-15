Giubbotto antiproiettile sparito agente a processo | Nerviano e Pogliano si costituiscono parte civile

Da ilgiorno.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due Comuni della provincia di Milano hanno annunciato la costituzione di parte civile in un procedimento legale che riguarda la scomparsa di un giubbotto antiproiettile appartenente a un agente della polizia locale. L’agente coinvolto è stato messo sotto processo, mentre le autorità comunali intendono tutelare gli interessi del loro dipendente. La vicenda si sta sviluppando in ambito giudiziario e coinvolge diversi attori istituzionali.

Nerviano (Milano), 15 aprile 2026 – Un giubbotto antiproiettile sparito nel nulla, un agente della polizia locale sotto accusa e due Comuni pronti a portare la vicenda davanti a un giudice. Non è solo una storia di cronaca: è un caso che scuote un intero territorio e che ora si prepara ad approdare in tribunale, a Milano, dove è fissata l’udienza preliminare. Al centro dell’inchiesta c’è un agente in servizio al comando unico di Nerviano-Pogliano, formalmente inquadrato nel Comune di Pogliano Milanese. Secondo l’accusa, avrebbe sottratto la scorsa estate un giubbotto antiproiettile in dotazione, portandolo a casa. Un gesto che, se confermato, assume un peso ben più grave di una semplice irregolarità: si parla di peculato, uno dei reati più delicati quando a essere coinvolti sono pubblici ufficiali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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