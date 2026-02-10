Due pistole rubate un giubbotto antiproiettile e 900 grammi di fumo | arrestato un ragazzino

La polizia ha arrestato un ragazzino dopo aver trovato in casa due pistole rubate, un giubbotto antiproiettile e quasi 900 grammi di hashish. L'operazione è partita dopo un controllo di routine, quando i agenti hanno fermato il giovane e scoperto la droga e le armi nascoste. Sul suo corpo aveva anche due dosi di cocaina.

Addosso aveva due dosi di cocaina. In casa nascondeva due pistole rubate, un giubbotto antiproiettile e quasi 900 grammi di hashish. Per lui sono scattate le manette.Un ragazzo di 19 anni, cittadino italiano già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di.

