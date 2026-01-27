Caporalato a Barcellona 10 operai si costituiscono parte civile contro due imprenditori

Il processo contro due imprenditori di Barcellona, accusati di caporalato, è iniziato con la costituzione di dieci operai come parte civile. L’udienza si è aperta davanti alla giudice Silvia Spina, segnando un passo importante nella lotta contro le condizioni di sfruttamento sul lavoro nella zona. La vicenda mette in luce le problematiche legate al caporalato e alla tutela dei diritti dei lavoratori.

Per loro resta vigente la misura cautelare degli arresti domiciliari. I due sono accusati, in concorso tra loro, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il cosiddetto caporalato, nei confronti di 10 lavoratori su 11 – un solo dipendente, un pompista, non si è costituito parte civile – impiegati nella stazione di servizio di Viale Sicilia gestita dalla società “Sikelia Oil” s.r.l. Sempre secondo l’inchiesta, i due imprenditori avrebbero falsificato i dati delle buste paga e, in alcuni casi, preteso la restituzione in contanti di parte degli stipendi. Le accuse riguardano turni effettivi di otto ore dichiarati inferiori, l’assenza di maggiorazioni per straordinari, lavoro notturno e festivo, il mancato o parziale pagamento di tredicesima e quattordicesima, collegate a obiettivi aziendali fissati unilateralmente.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Barcellona

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Barcellona

Argomenti discussi: Il processo per caporalato al rifornimento di Barcellona: 10 operai si costituiscono parti civili; Rassegna stampa 27-01-2026 edizione Messina.

Il processo per caporalato al rifornimento di Barcellona: 10 operai si costituiscono parti civiliI due imprenditori accusati, tuttora ai domiciliari, hanno rinunciato a comparire nell’udienza di ieri ... msn.com