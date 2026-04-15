Giovanni Gentile il filosofo della nazione ancora vivente

Da ilprimatonazionale.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il filosofo Giovanni Gentile, figura di rilievo nel panorama intellettuale, è stato ricordato oggi a Roma in occasione di un evento pubblico. Sono state evidenziate le sue caratteristiche di ingegno e acume, oltre alla sua fedeltà e amore per la nazione. La manifestazione ha visto la partecipazione di studiosi e cittadini, che hanno riflettuto sulle sue opere e sul ruolo avuto nel dibattito culturale del suo tempo.

Roma, 15 apr – Ingegno e acume. Fedeltà e amor di patria. Queste sono le qualità fondamentali che Giovanni Gentile incarnò in tutta la sua esistenza terrena. Al netto delle critiche, che il suo sistema filosofico si è nel corso dei decenni attirato da altri grandi nostri riferimenti culturali e ideali, quel che a nostro avviso va in primis constatato è che un genio della pura filosofia dopo di lui non è più esistito. È come se la sua morte, avvenuta a causa delle infami mani della partigianeria, avesse voluto significare la fine dell’ultima stagione di gloria e di cultura dell’Italia e dell’Europa del secolo scorso, quella in cui i fascismi gettarono semi della loro bellezza e della loro sapienza non soltanto dove effettivamente arrivarono alla guida dello stato, ma anche dove a governare erano i sistemi ideologici oggi dominanti.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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© Ilprimatonazionale.it - Giovanni Gentile, il filosofo della nazione (ancora) vivente

The Philosophy of Giovanni Gentile

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