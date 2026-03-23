Addio a Giorgio Grassi la voce gentile Una vita a raccontare il Valdarno per La Nazione con passione e umanità

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 23 marzo 2026 – Certi giorni ti chiamava prima dell’alba e sapeva già tutto. A volte pensavi che le notizie le sapesse prima che accadessero, come un veggente. Occhi azzurri che non dimenticavano nulla, capelli bianchi sempre arruffati, come polvere di neve sulle colline della sua infanzia. La fronte accigliata non era rabbia, ma misura. Ogni parola, ogni gesto, aveva peso. Camminava piano, felpato, come chi conosce la fragilità dei vivi e il silenzio dei morti. Entrava nelle storie senza farsi notare, eppure chi lo incontrava percepiva subito che stava davanti a un uomo che non si accontentava del semplice, che pretendeva verità, e insieme possedeva un’umanità che non si proclamava: gentilezza, pazienza, delicatezza, umiltà vera, più pesante di mille proclami. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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