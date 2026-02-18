Cervia e Grazia Deledda | a cento anni dal Nobel la città celebra la sua illustre cittadina con un anno di eventi
Cervia ricorda Grazia Deledda, vincitrice del Nobel nel 1926, a cento anni dalla conquista del premio. La città organizza un anno di eventi per celebrare la sua figura, con mostre, incontri e letture nelle piazze storiche. La scrittrice, nata proprio a Cervia, ha lasciato un segno profondo nella letteratura italiana, raccontando con passione la vita della Sardegna e i sogni di un popolo. La festa si apre con una mostra dedicata ai manoscritti originali e alle lettere autografe della scrittrice.
La città ha presentato oggi, mercoledì 18 febbraio, l'intero programma dal titolo “1926-2026: 100 anni di Grazia”. Talk, letture, cinema, musica, teatro e gastronomia, ospiti d’eccezione, tra cui Dacia Maraini, Marcello Fois, Neria De Giovanni, Nicoletta Verna. E poi ancora la tromba di Paolo Fresu, le parole della poeta Mariangela Gualtieri (in un appuntamento d’eccellenza previsto con RavennaFestival) e il teatro di Elena Bucci, Paola Contini, Lelia Serra, Vladimiro Strinati. A un solo anno dalla cerimonia di Stoccolma, Cervia conferì la cittadinanza onoraria alla grande scrittrice che tra il 1920 e il 1935 aveva eletto la cittadina balneare a rifugio prediletto, trasformandola nel suo intimo “buen retiro”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
