Cervia e Grazia Deledda | a cento anni dal Nobel la città celebra la sua illustre cittadina con un anno di eventi

Cervia ricorda Grazia Deledda, vincitrice del Nobel nel 1926, a cento anni dalla conquista del premio. La città organizza un anno di eventi per celebrare la sua figura, con mostre, incontri e letture nelle piazze storiche. La scrittrice, nata proprio a Cervia, ha lasciato un segno profondo nella letteratura italiana, raccontando con passione la vita della Sardegna e i sogni di un popolo. La festa si apre con una mostra dedicata ai manoscritti originali e alle lettere autografe della scrittrice.

La città ha presentato oggi, mercoledì 18 febbraio, l'intero programma dal titolo “1926-2026: 100 anni di Grazia”. Talk, letture, cinema, musica, teatro e gastronomia, ospiti d’eccezione, tra cui Dacia Maraini, Marcello Fois, Neria De Giovanni, Nicoletta Verna. E poi ancora la tromba di Paolo Fresu, le parole della poeta Mariangela Gualtieri (in un appuntamento d’eccellenza previsto con RavennaFestival) e il teatro di Elena Bucci, Paola Contini, Lelia Serra, Vladimiro Strinati. A un solo anno dalla cerimonia di Stoccolma, Cervia conferì la cittadinanza onoraria alla grande scrittrice che tra il 1920 e il 1935 aveva eletto la cittadina balneare a rifugio prediletto, trasformandola nel suo intimo “buen retiro”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Cento anni fa il Nobel a Grazia Deledda, Mattarella: “Donna di coraggio e di grande talento”Cento anni fa, Grazia Deledda ricevette il Premio Nobel per la Letteratura a causa della sua capacità di raccontare la vita e i sentimenti della Sardegna, un riconoscimento che ancora oggi viene ricordato come un punto di svolta nella letteratura italiana.

Mattarella a Nuoro per i 100 anni dal Nobel di Grazia Deledda: “Perenne modernità opera”Il presidente Mattarella ha visitato Nuoro per celebrare il centenario del Nobel di Grazia Deledda, sottolineando che la sua opera rimane sempre attuale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.