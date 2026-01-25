Diffondere tra i più giovani i valori fondanti dello sport e dell’Olimpismo

A Padova, presso il Palazzo Santo Stefano della Provincia, arriva un progetto culturale e didattico dedicato ai giovani. L'iniziativa mira a promuovere i valori fondamentali dello sport e dell'Olimpismo, attraverso un percorso che unisce arte, educazione e cultura. Un’occasione per approfondire l’importanza di questi principi, favorendo una crescita consapevole e rispettosa tra le nuove generazioni.

Arriva a Padova nelle sale di palazzo Santo Stefano, sede della Provincia, il progetto didattico-culturale ed editoriale che è nato con l'intenzione di unire arte, sport ed educazione ai valori dello sport. "AGATA allegra Mucci alle prese con gli sport invernali" è il nome dell'iniziativa ideata.

