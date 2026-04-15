Giovani e previdenza | il mercato supera i tempi della politica

Le compagnie assicurative stanno proponendo diversi piani e incentivi per incoraggiare i giovani a risparmiare per la pensione. Questi programmi offrono diverse soluzioni di investimento e vantaggi fiscali, cercando di rispondere alle esigenze di una fascia di età spesso poco interessata ai temi previdenziali. Nel frattempo, le iniziative legislative in materia di previdenza avanzano con tempi più lunghi rispetto alle proposte del settore privato.

L’ultima legge di Bilancio avrebbe dovuto accogliere un provvedimento che prevedeva un contributo dello Stato all’accensione di fondi pensione per i nuovi nati. La misura si è arenata in assenza di adeguata copertura economica in manovra, ma in un Paese caratterizzato da un rapido invecchiamento della popolazione e una diffusa propensione al risparmio non sempre orientata al lungo periodo, l’ingresso di giovani e famiglie in percorsi di pianificazione previdenziale rimane un tema strategico. Tanto più che i giovani non sono solo i più penalizzati dall’attuale sistema previdenziale pubblico, basato esclusivamente sul calcolo contributivo, ma anche coloro che più si avvantaggerebbero della capitalizzazione degli interessi su più anni e – dal punto di vista fiscale – di una minore tassazione alla liquidazione.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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