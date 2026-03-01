Morto l’ex allenatore del Napoli Rino Marchesi | fu il primo allenatore italiano di Diego Maradona

È scomparso a 88 anni Rino Marchesi, ex allenatore del Napoli e primo tecnico italiano di Diego Maradona. Figura nota nel calcio italiano, Marchesi ha avuto una lunga carriera che ha attraversato vari ruoli nel mondo del pallone, distinguendosi sia come giocatore che come allenatore. La sua morte segna la fine di un percorso che lo ha visto protagonista in molte squadre di rilievo.

Il calcio italiano dice addio a Rino Marchesi, scomparso a 88 anni. Figura di grande spessore umano e professionale, ha attraversato epoche diverse del pallone nazionale, costruendo una carriera significativa prima in campo e poi in panchina. Prima e dopo l’esperienza fiorentina, Marchesi vestì anche la maglia della Lazio per cinque stagioni, dimostrando solidità e intelligenza tattica. Chiuse poi la carriera da giocatore con il Prato, salutando il calcio giocato con la reputazione di professionista serio e affidabile. Da allenatore lasciò un segno altrettanto rilevante: fu infatti il primo tecnico a guidare in Italia Diego Armando Maradona, entrando così in una pagina speciale della storia del nostro campionato. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Calcio in lutto, addio Rino Marchesi: fu il primo allenatore di Maradona a Napoli

È morto Rino Marchesi, storico allenatore del primo Napoli di MaradonaIl mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Rino Marchesi, morto all’età di 88 anni.

Tutto quello che riguarda Napoli Rino Marchesi.

Temi più discussi: Morto Rino Marchesi, ex tecnico di Napoli, Inter e Juventus: aveva 88 anni; Kevin De Bruyne è tornato e già si gode Napoli, giornata in spiaggia a Varcaturo | FOTO; Un nuovo acquisto per Conte. Stasera sbarcherà a Napoli: Antonio e squadra non vedono l'ora; McTominay salta anche Verona-Napoli? Il Mattino: arriva un indizio quasi certo, ecco come sta.

Rino Marchesi, addio all'allenatore di Maradona al Napoli e di Platini alla JuveNato a San Giuliano milanese nel 1937, vestì le maglie di Atalanta, Fiorentina e Lazio e allenò, oltre ad azzurri e bianconeri, anche l'Inter ... tuttosport.com

Calcio, è morto a 88 anni Rino Marchesi: fu il primo ad allenare Maradona a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Calcio, è morto a 88 anni Rino Marchesi: fu il primo ad allenare Maradona a Napoli ... tg24.sky.it

Oggi ci lascia Rino Marchesi ex calciatore ed allenatore tra le altre di Juventus, Inter e Napoli - facebook.com facebook

Lutto profondo nel mondo del calcio per la scomparsa a ottantotto anni di Rino #Marchesi, storico allenatore che sedette sulle panchine di #Juventus, #Napoli e #Inter, ricordato da tutti per essere stato il primo tecnico italiano di Maradona #calcionews24 x.com