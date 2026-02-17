Giovane trovato morto in pieno centro FOTO

Un ventiseienne straniero è stato trovato morto nella prima serata di ieri, intorno alle 21, in un appartamento non lontano dal piazzale degli Uffizi. Appena scattato l'allarme, sul posto si sono recati il 118, con automedica e ambulanza, e alcune pattuglie della polizia di Stato. Sull'uomo sono state effettuate numerose manovre per tentare di rianimarlo, ma è risultato tutto vano. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. Ancora non sono chiare le dinamiche legate al decesso. Le autorità non escludono alcuna pista. Sul posto è arrivata anche la polizia scientifica, impegnata nei rilievi nella casa e nella raccolta di eventuali tracce utili all'indagine.