Giornata del Made in Italy Eventi anche in Puglia
In Italia si svolge la Giornata del Made in Italy, un evento promosso dal governo che si tiene ogni 15 aprile in occasione dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. La giornata mira a celebrare i prodotti e le eccellenze italiane, coinvolgendo diverse località del paese, tra cui anche la Puglia. Durante questa giornata si organizzano iniziative e manifestazioni per mettere in risalto le realtà produttive italiane.
Voluta dal governo, la Giornata del Made in Italy celebra il talento italiano e si svolge nell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci (15 aprile 1462). Eventi in tutta Italia fra cui ovviamente la Puglia. Al link di seguito la mappa interattiva per consultare gli eventi: https:mappe.mimit.gov.itindex.php?page=mappa&tipologia=giornatadelmadeinitaly (immagine: tratta da sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy) L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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