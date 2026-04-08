Giornata del Made in Italy gli eventi a Vigonza

In occasione della Giornata del Made in Italy, il Comune di Vigonza ha organizzato una serie di eventi che si terranno presso il Teatro Comunale Quirino De Giorgio. La giornata prevede diverse iniziative dedicate alla promozione dei prodotti italiani e alla valorizzazione delle tradizioni locali. Gli appuntamenti sono stati programmati nel corso della giornata e coinvolgono diverse attività rivolte ai cittadini e alle imprese del territorio.

Il Comune di Vigonza organizza, in occasione della Giornata del Made in Italy, una serie di appuntamenti presso il Teatro Comunale Quirino De Giorgio.Mercoledì 15 aprileIl 15 aprile, ore 18.45, si terrà l’incontro “Imprese di domani: giovani, creatività”, continuità. Matteo Strukul e Silvia Gorgi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it “Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo... Giornata del Made in Italy da record. Oltre 800 eventi nella terza edizioneIl Made in Italy si prepara a celebrare la sua terza Giornata nazionale con numeri in costante crescita e con un calendario sempre più ricco di... Temi più discussi: Giornata nazionale del Made in Italy a.s. 2025/2026; Ferrari Trento rinnova la sua adesione alla Giornata Nazionale del Made in Italy; Marina Militare, Giornata del Mare e del Made in Italy 2026: basi aperte al pubblico anche a Taranto; MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito: Rai per la Giornata Nazionale del Made in Italy – 15 aprile. Giornata nazionale del Made in Italy (15 aprile): Oropan celebra l'eccellenza italiana con un progetto dedicato al paneLa manifestazione dedicata al Made in Italy, nata per celebrare e promuovere la qualità e l’eccellenza del saper fare italiano, raggiunge quest’anno un nuovo record con ... ilmessaggero.it Giornata del Made in Italy, gli eventi a VigonzaIl Comune di Vigonza organizza, in occasione della Giornata del Made in Italy, una serie di appuntamenti presso il Teatro Comunale Quirino De Giorgio. padovaoggi.it Giornata del Made in Italy - 15 aprile 2026 Scopri tutti gli eventi dedicati alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana bo.camcom.gov.it/it/blog/giorna… x.com Il 15 aprile è la Giornata del Made in Italy e noi apriamo le porte della torrefazione per farvi vedere come lavoriamo davvero. Vi mostreremo come selezioniamo i chicchi, come tostiamo, come controlliamo ogni lotto. Se lavorate nel settore Horeca e vi siete s - facebook.com facebook