Giornata del jazz | al Verdi vinili poesia e il piano di Nicola Andrioli
Il 30 aprile, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi organizza una giornata dedicata alla musica. L’evento si svolge in tre fasi, con iniziative che vanno dalla presentazione di vinili e poesia, fino alla performance al piano di un musicista locale. La giornata si conclude con l’appuntamento principale della serata, previsto nel teatro.
In occasione della Giornata Internazionale del Jazz, giovedì 30 aprile, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi dedica un’intera giornata alla musica, articolata in tre momenti che accompagnano il pubblico verso l’appuntamento centrale della serata. Il cuore del programma è il concerto di Nicola.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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