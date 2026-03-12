Quasimodale | jazz poesia e danza conquistano gli studenti al Palacultura

Al Palacultura Antonello di Messina, gli studenti hanno assistito a “Quasimodale”, uno spettacolo che ha unito jazz, poesia e danza. Durante l'evento, i giovani sono rimasti in silenzio, coinvolti dalla combinazione di arti performative. La mattinata si è trasformata in un’esperienza sensoriale, interpretata attraverso le diverse espressioni artistiche presenti.

Al Palacultura Antonello di Messina il progetto di Rosalba Lazzarotto ha intrecciato versi di Salvatore Quasimodo con sonorità modali, accompagnato da musicisti e coreografie che hanno incantato il pubblico giovane Studenti in silenzio rapiti dalla magia della musica e della poesia: al Palacultura Antonello di Messina, "Quasimodale" ha trasformato la mattinata in un'esperienza sensoriale unica. Il progetto, ideato dalla vocalist e compositrice Rosalba Lazzarotto, ha intrecciato i versi del premio Nobel Salvatore Quasimodo con le sonorità del jazz modale, dando vita a uno spettacolo raffinato e coinvolgente. Sul palco, accanto alla voce intensa di Lazzarotto, il pianista Luciano Troja, Federico Saccà alla batteria e Tommaso Pugliese al contrabbasso hanno valorizzato ogni nota.