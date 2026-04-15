Giornalista argentino di Azz conquista una tifosa durante l’intervista

Un giornalista argentino di una testata locale ha conquistato una tifosa durante un’intervista, attirando l’attenzione sui social media. L’episodio, definito come “la migliore intervista di tutti i tempi” da alcuni commentatori, è diventato subito virale in Argentina. Nei video condivisi si vede il giornalista scambiare battute con la tifosa, creando un momento spontaneo e naturale che ha coinvolto molti utenti online.

"La migliore intervista di tutti i tempi": in Argentina è diventato virale questo scambio di battute tra il giornalista di Azz Nicolás Luaces e una tifosa del Boca Juniors all'esterno della Bombonera, mentre si giocava la partita di Copa Libertadores contro gli ecuadoriani del Barcelona Sporting Club. Partendo da una domanda su Dybala come futuro acquisto degli Xeneize, il reporter è riuscito a ottenere l'account Instagram della ragazza. (X @azzenstream).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giornalista argentino di Azz conquista una tifosa durante l’intervista Notizie correlate Giornalista argentino di Azz conquista una ragazza durante l’intervista"La migliore intervista di tutti i tempi": in Argentina è diventato virale questo scambio di battute tra il giornalista di Azz Nicolás Luaces e una... Leggi anche: Sabalenka insulta una tifosa durante la finale di Miami: “Abbiamo sbagliato entrambe, mi spiace”