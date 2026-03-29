Sabalenka insulta una tifosa durante la finale di Miami | Abbiamo sbagliato entrambe mi spiace

Durante la finale del Miami Open, la numero uno del tennis femminile ha rivolto un insulto a una tifosa presente in tribuna, dicendo:

La numero 1 del tennis femminile si è imposta anche al Miami Open. Sabalenka ha realizzato così il Sunshine Double. Sabalenka durante il terzo set ha risposto male a una spettatrice e per questo ha subito un warning. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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