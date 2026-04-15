Giornalista argentino di Azz conquista una ragazza durante l’intervista

Un giornalista argentino di Azz ha attirato l’attenzione dopo aver conquistato una ragazza durante un’intervista, un episodio che ha fatto il giro dei social media. L’intervista, definita da molti come una delle più memorabili, ha coinvolto uno scambio tra il giornalista e la giovane che ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori. La scena ha rapidamente raggiunto un vasto pubblico, diventando un esempio di come un momento spontaneo possa catturare l’attenzione online.

"La migliore intervista di tutti i tempi": in Argentina è diventato virale questo scambio di battute tra il giornalista di Azz Nicolás Luaces e una tifosa del Boca Juniors all'esterno della Bombonera, mentre si giocava la partita di Copa Libertadores contro gli ecuadoriani del Barcelona Sporting Club. Partendo da una domanda su Dybala come futuro acquisto degli Xeneize, il reporter è riuscito a ottenere l'account Instagram della ragazza. (X @azzenstream).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giornalista argentino di Azz conquista una ragazza durante l’intervista Notizie correlate Malore durante una lezione di pilates, muore ragazza di 21 anniUna studentessa di 21 anni, Vania Vettorazzo, è morta dopo un malore improvviso che l’ha colpita durante una lezione di pilates in una palestra di... Ragazza di 21 anni muore durante una lezione di pilates in palestra: "Non riusciva a respirare"Vania Vettorazzo, studentessa universitaria di 21 anni, si è improvvisamente sentita male martedì (20 gennaio) durante una lezione di pilates in una...