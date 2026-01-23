Ragazza di 21 anni muore durante una lezione di pilates in palestra | Non riusciva a respirare

Una ragazza di 21 anni, Vania Vettorazzo, ha perso la vita durante una lezione di pilates in una palestra a Dosson, Treviso. La giovane, che partecipava al corso con sua madre, si è improvvisamente sentita male, lamentando difficoltà respiratorie. L'evento ha suscitato attenzione e richiama l’importanza di monitorare la salute durante l’attività fisica. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’accaduto.

Vania Vettorazzo, studentessa universitaria di 21 anni, si è improvvisamente sentita male martedì (20 gennaio) durante una lezione di pilates in una palestra di Dosson (una frazione di Casier, Treviso), dove stava seguendo un corso insieme alla madre. In base ai primi riscontri, la giovane.

