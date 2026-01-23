malore durante una lezione di pilates muore ragazza di 21 anni

Una ragazza di 21 anni, Vania Vettorazzo, è deceduta dopo un malore improvviso durante una lezione di pilates a Dosson di Casier, Treviso. L’episodio ha suscitato attenzione e dispiacere nella comunità locale, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Una studentessa di 21 anni, Vania Vettorazzo, è morta dopo un malore improvviso che l’ha colpita durante una lezione di pilates in una palestra di Dosson di Casier, in provincia di Treviso. Nella tarda mattinata di martedì 20 gennaio la ragazza si è sentita male sotto gli occhi della madre Sara, che stava seguendo il corso insieme a lei. Vania ha accusato una grave difficoltà respiratoria e si è accasciata a terra. L’istruttrice di pilates ha immediatamente contattato il 118 e, insieme al personale della struttura, ha prestato i primi soccorsi seguendo le indicazioni dei sanitari al telefono. Secondo quanto è stato riscostruito, la giovane è rimasta cosciente fino all’arrivo dell’ambulanza. 🔗 Leggi su Tpi.it

