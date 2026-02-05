È morto Cesare Castellotti, il volto noto di “90° Minuto”. Aveva 86 anni. Per decenni, ha raccontato il calcio piemontese e l’epoca dello sport in Italia, diventando un punto di riferimento per molti appassionati. La sua voce e il suo stile mancheranno a tanti.

È morto all’età di 86 anni Cesare Castellotti, storico giornalista sportivo e volto amatissimo di “90° Minuto” su Rai 1, dove per decenni è stato il punto di riferimento da Torino per il racconto del calcio piemontese. Castellotti aveva seguito da cronista cinque Mondiali di calcio e sei Olimpiadi, raccontando alcune delle pagine più importanti dello sport italiano e internazionale. Tra queste, l’ ultimo scudetto del Torino e le grandi imprese della Juventus di Giovanni Trapattoni, che segnarono un’epoca. Il suo nome è indissolubilmente legato a “90° Minuto”, lo storico programma allora condotto da Paolo Valenti, per il quale era corrispondente delle squadre torinesi, diventando uno dei volti più riconoscibili e autorevoli del panorama sportivo televisivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Addio allo storico giornalista italiano: ha raccontato un'epoca, il triste annuncio proprio ora

Approfondimenti su Cesare Castellotti

