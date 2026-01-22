È scomparso a Firenze all’età di 86 anni Giuliano Taddei, una figura fondamentale del giornalismo televisivo locale e uno dei pionieri delle prime televisioni libere in Toscana e in Italia. La sua esperienza e il suo contributo hanno segnato un capitolo importante nella storia dell’informazione regionale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla storia del giornalismo italiano e sulla crescita delle emittenti locali.

È morto a Firenze all’età di 86 anni Giuliano Taddei, pioniere del giornalismo televisivo locale e figura storica delle prime tv libere in Toscana e in Italia. Fu tra i primi a intuire le potenzialità dell’informazione televisiva territoriale, contribuendo in modo decisivo alla nascita e allo sviluppo delle emittenti locali. A renderlo noto è stata l’ Associazione Stampa Toscana, attraverso il presidente Sandro Bennucci, insieme a Franco Morabito e al Consiglio direttivo dell’ Ussi, che hanno espresso «profondo cordoglio» per la scomparsa di un professionista che ha segnato un’epoca. Nato a Firenze, Giuliano Taddei è stato l’anima giornalistica delle testate del gruppo fondato da Mauro Montagni, lavorando per realtà storiche come Canale dei Bambini, Teleregione e successivamente con la sua EffeGi Television, fino all’esperienza di Antenna 5. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio allo storico giornalista italiano, il triste annuncio: ha fatto la storia

Leggi anche: “Addio campione”. Il triste annuncio è appena arrivato: ha fatto la storia del calcio italiano

Leggi anche: “Ci ha lasciati un grande”. Addio al giornalista italiano: il triste annuncio è appena arrivato

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Addio a Giancarlo Marroni, storico giornalista di Tiesse e NoiTv; Addio a Giancarlo Marroni, storico giornalista di Tiesse e NoiTv; Corso Trieste, addio allo storico Cotton Club. Le mura sono in vendita a 900mila euro; Lutto nell'informazione di Capitanata: addio a Tonio Sepa, il giornalista che ha raccontato il Foggia.

Tonio Sepa, il giornalista sportivo morto a 71 anni: raccontò il Foggia dei miracoli di ZemanSeguire il Foggia Calcio non sarà più la stessa cosa per chi è cresciuto con una radio accesa, una televisione locale sintonizzata e una voce capace di ... thesocialpost.it

Lutto nel giornalismo: addio al volto che ha fatto la storia con le sue intervisteMondo del giornalismo in lutto: è venuto a mancare a soli 71 anni il mitico Tonio Sepa, iconico maestro del settore sportivo. newsmondo.it

Lecco piange Alberto Licini, storico gommista e anima del country Addio a un volto noto della città, per decenni punto di riferimento nel settore degli pneumatici e appassionato animatore della scena country locale. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notiz - facebook.com facebook

Sanità toscana in lutto, addio a storico primario x.com