Giorgia Meloni ha concluso recentemente una fase politica legata alla discussione sulla giustizia, superando le polemiche post-referendarie che avevano caratterizzato il dibattito. Ora si concentra su temi più ampi, pronti a essere affrontati in un percorso che si preannuncia lungo e complesso. In questa cornice, si inseriscono incontri istituzionali e visite all’estero, tra cui quella a Washington, dove si sono tenuti incontri con diverse personalità.

Giorgia Meloni ha chiuso la partita del derby popolare sulla giustizia che è ormai dietro le spalle: si è liberata della “fata morgana” post-referendaria e ha riaperto la partita politica, che sarà lunga e combattuta. Ha valutato gli effetti della solidarietà a Leone XIV, scontata per la sua pubblica e intima “psychè”, ma forse inaspettata per gli avversari. Deve “ringraziare” Donald Trump che le ha fatto un inconsapevole assist, il quale sarà segnato nei libri di storia: il doppio attacco di un presidente americano, senza precedenti che si ricordino nell’evo moderno e contemporaneo, al capo della Chiesa “catholica” e al primo ministro del...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giorgia Meloni, il Papa e il sonno della ragione a Washington

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