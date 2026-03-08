Giorgia Meloni a sorpresa a Tivoli | non in visita istituzionale ma per le gare della figlia Ginevra Con lei il papà Andrea Giambruno – Il video

Nel pomeriggio, la presidente del Consiglio è arrivata al palazzetto Paolo Tosto di Tivoli per assistere a una gara di ballo della figlia Ginevra. Con lei c’era il padre della ragazza, Andrea Giambruno. La visita non aveva carattere ufficiale e si è svolta in modo riservato. È stato pubblicato un video che mostra l’arrivo della famiglia nel luogo dell’evento.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel pomeriggio, si è presentata al palazzetto Paolo Tosto di Tivoli per accompagnare e seguire la figlia a una gara di ballo. Non era sola. Ad accompagnarla l’ex compagno e padre della piccola, il giornalista Andrea Giambruno. Una comparsa a sorpresa, in riservatezza, quella della presidente del Consiglio, con giusto qualche saluto di rito. La premier ha cercato di confondersi tra la folla dei genitori presenti. Un impegno inderogabile, come lo avrebbero tutti i genitori, anche se in questo caso la situazione internazionale non aiuta. «Rinuncerei alla guida della nazione solo per mia figlia Ginevra», aveva dichiarato qualche tempo fa in un’intervista ad Agorà su Rai3. 🔗 Leggi su Open.online

"Certamente siamo in una fase difficile. Però il governo è impegnato a proteggere la sicurezza dell'Italia, la sicurezza dei suoi cittadini, impegnato a sostenere ogni iniziativa volta alla ricerca della pace". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessa x.com