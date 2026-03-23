"Quando il popolo parla, il Palazzo deve ascoltare. Noi dieci anni fa lo abbiamo fatto, Giorgia Meloni avrà lo stesso coraggio? Io mi sono dimesso da premier, da segretario, da tutto. Vedremo che farà Meloni dopo una sconfitta clamorosa ". Lo ha scritto sui social il presidente di Italia Viva Matteo Renzi, commentando la vittoria del No al referendum sulla giustizia. "A questo punto la partita è tutta nelle mani di Giorgia, che, secondo me, non si dimette. Ma da oggi è un'anatra zoppa". ha sottolineato: "Meloni è una persona che non ha più il racconto che aveva prima e, prima o poi inizieranno, a dubitare di lei anche i suoi alleati". "La partita è sostanzialmente chiusa, il No a sorpresa ha vinto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Renzi chiede le dimissioni di Meloni dopo il referendum: "Ha perso il tocco magico, non può fare finta di nulla"

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