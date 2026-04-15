Gianfranco Fini ha commentato lo scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, spiegando le ragioni della sua difesa nei confronti del Papa Leone dal presidente americano. La discussione ha attirato l'attenzione sui motivi che hanno portato la premier a intervenire e sulla posizione assunta nei confronti dell’ex presidente. Fini ha descritto l’episodio come un “pieno delirio”, senza aggiungere ulteriori commenti o interpretazioni.

Giorgia Meloni “ha fatto benissimo” a rispondere a Donald Trump dopo le sue frasi su Papa Leone e sulla guerra in Iran. Così l’ex leader di AN Gianfranco Fini commenta lo scontro a distanza tra la presidente del Consiglio e il presidente degli Stati Uniti e spiega perché Meloni ha difeso il Pontefice, venendo a sua volta duramente attaccata da Trump. Il presidente Usa “straparla”, dice Fini, “è in pieno delirio d’onnipotenza e attacca chiunque non lo assecondi”. Giorgia Meloni contro Donald Trump, il commento di Fini Secondo Gianfranco Fini la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “ha fatto benissimo” a rispondere al presidente Usa Donald Trump dopo i suoi attacchi al Papa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giorgia Meloni contro Donald Trump, Fini spiega perché ha difeso Papa Leone dal presidente: "Pieno delirio"

Giorgia Meloni Meets Donald Trump — A Powerful Diplomatic Moment

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Temi più discussi: Trump al Corriere: Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Nuovo attacco al Papa: Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran; Trump a ruota libera al Corriere della Sera: Scioccato da Giorgia Meloni; Meloni prende le distanze da Trump, lui si arrabbia, lei riceve la solidarietà da tutti; Trump: Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio. Schlein: Solidale con premier.

Donald Trump e Giorgia Meloni, dall’amicizia alla rottura. Il presidente Usa: «Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo»Fino a poco tempo fa, era stato lo stesso Trump a definire la premier italiana «un’amica» e «una grande leader che cerca sempre di aiutare». Ma ora ha ribaltato completamente il suo giudizio ... vanityfair.it

Donald e Giorgia: la rottura di un lungo idillio. Le parole di Trump su Meloni spezzano l'intesaGiorgia è fantastica, diceva lui. Speriamo di dargli il Nobel per la Pace, rispondeva lei. Fino alle dichiarazioni rese al Corriere ... tg.la7.it

L'ira di Trump travolge anche Meloni: "Scioccato da Giorgia". Il Tycoon è sempre più solo Leggi qui - https://www.ilriformista.it/lira-di-trump-travolge-anche-meloni-scioccato-da-giorgia-il-tycoon-e-sempre-piu-solo-508509/ - facebook.com facebook

Le frasi pronunciate da Donald Trump al Corriere della Sera sono un fendente al cuore del governo, un affondo che coglie il governo di sorpresa e alimenta il timore, sempre più concreto, di un isolamento internazionale. Giorgia Meloni è a Verona, tra gli stan x.com