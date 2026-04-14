Papa Leone XIV ha ribadito il suo appello per la pace in Medio Oriente, anche dopo aver espresso dure critiche contro il presidente statunitense, in seguito alle sue dichiarazioni. La replica del pontefice arriva dopo alcune dichiarazioni del presidente, considerate offensive da parte della Santa Sede. La Chiesa continua a mantenere il suo impegno per la stabilità nella regione, invitando tutte le parti coinvolte a trovare soluzioni pacifiche.

Durante una visita alla Casa di accoglienza per anziani delle Piccole Sorelle dei Poveri ad Annaba, in Algeria, Papa Leone XIV ha nuovamente ribadito quanto detto nei giorni scorsi a proposito della guerra in Medio Oriente, dichiarando: “Il cuore di Dio non è con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi”. Parole simili avevano causato, nei giorni scorsi, la reazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva attaccato il pontefice. Le parole del Papa contro la guerra Come promesso nei giorni scorsi, anche durante la sua visita in Algeria, Papa Leone XIV ha continuato a esprimersi per la pace e contro le guerre. Il pontefice ha dichiarato: “Il cuore di Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Papa Leone ancora contro Donald Trump dopo l'attacco del presidente, "Dio non sta con malvagi e prepotenti"

Papa Leão XIV pede para Trump encontrar um fim para a guerra no Oriente Médio | CNN PRIME TIME

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