Giorgetti | In 20 anni over 50 raddoppiati maggior anzianità non è gap in termini produttività

Negli ultimi vent'anni l'età media della forza lavoro in Italia è aumentata, arrivando a circa 49 anni. Parallelamente, il numero di lavoratori over 50 si è più che raddoppiato, rappresentando oltre il 30% della forza lavoro complessiva. Secondo alcuni esperti, un'età più avanzata non comporta necessariamente una diminuzione della produttività, e la presenza di lavoratori più anziani può contribuire con esperienza e competenza.

(Adnkronos) – "L'età media della forza lavoro in Italia ha raggiunto il 48,7 anni, il valore più elevato in Europa; in 20 anni il numero dei lavoratori con più di 50 anni è raddoppiato; nelle dichiarazioni fiscali dal 2004 al 2023 è cresciuta la quota di reddito dichiarata dai contribuenti con almeno 65 anni ed. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate IA: produttività in crescita del 4%, ma l’impatto resta invisibile per la maggior parte dei manager.Il Paradosso dell'IA: un Incremento di Produttività che Non Si Vede Un'inattesa discrepanza emerge nel panorama economico europeo e statunitense:... Leggi anche: Calcio, Cremonese-Napoli: 20 Daspo per 50 anni complessivi Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: I ministri Abodi e Giorgetti alla Liuc per il decennale di Area Giovani dieci anni di impegno sostenuti dalla Bcc; Dieci anni di giovani e politica. Con Giorgetti e Cottarelli; Marotta e Giorgetti tra Inter e Figc: l’incontro, il nome di Malagò, la figlia a libro paga; Incentivo al posticipo del pensionamento nel 2026: come funziona il bonus Giorgetti. Giorgetti, calo strutturale per mercato auto ma governo non vuole assuefarsiSiamo consapevoli che la filierasta vivendo una fase strutturale di contrazione. La contrazione che in sei anni si aggira attorno al 20% delle immatricolazioni è una tendenza a cui non possiamo assue ... ansa.it FMI, ORMAI E’ AGONIA, ITALIA ULTIMA TRA ECONOMIE AVANZATE E NON Ormai è un’agonia di fronte alla quale Meloni e Giorgetti dovrebbero assumersi ogni responsabilità, traendone le dovute conclusioni. La stima di crescita 2026 appena diffusa dal F facebook Caro bollette, #Salvini: "Con Giorgetti pensiamo a blocco conto energia". x.com