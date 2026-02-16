Calcio Cremonese-Napoli | 20 Daspo per 50 anni complessivi

La Questura di Cremona ha deciso di vietare l’ingresso negli stadi a 20 tifosi dopo gli scontri scoppiati durante la partita tra Cremonese e Napoli del 28 dicembre. La misura dura complessivamente 50 anni, con singoli divieti che vanno dai 2 ai 10 anni. Un tifoso è stato riconosciuto come uno dei principali protagonisti delle risse e rischia di non poter entrare in uno stadio per molto tempo.

Roma, 16 feb. (askanews) – La Questura di Cremona ha emesso 20 Daspo, per un totale di 50 anni di divieto di accesso agli impianti sportivi, in seguito agli episodi di violenza avvenuti in occasione della sfida Cremonese – Napoli dello scorso 28 dicembre. I provvedimenti riguardano 16 ultras partenopei e 4 supporter cremonesi. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, una ventina di ultras napoletani aveva raggiunto la città a bordo di un minivan e due auto a noleggio, muovendosi in gruppo nelle aree limitrofe allo stadio Stadio Giovanni Zini. Durante gli spostamenti, alcuni di loro sono scesi dai veicoli aggredendo un tifoso grigiorosso diretto all’impianto, al quale sono stati sottratti sciarpa e cappellino con i colori ufficiali della Cremonese.🔗 Leggi su Ildenaro.it

